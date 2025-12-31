Haberler

Talas Belediyesinden su okur yazarlığı konusunda destek

Güncelleme:
Talas Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen su okur yazarlığı projesine dahil olan Osman-Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu'na destek veriyor. Proje, su tasarrufu bilincini artırmayı ve tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Talas Belediyesi, Avrupa Birliği programınca finanse edilen su okur yazarlığında örnek bir model sunan projeye dahil olan Osman-Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu'na destek veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Horizon Europe kapsamında finanse edilen ProBleu çağrısında yüzlerce başvuru arasından sıyrılarak önemli bir başarıya imza atan okul, Türkiye'yi temsil eden iki eğitim kurumundan biri olarak seçildi.

Su okuryazarlığının artırılması, su tasarrufu bilincinin kalıcı hale getirilmesi ve tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılmasının hedeflendiği projede Talas Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de paydaşlık yapıyor.

Müdürlükte görevli çevre yüksek mühendisi Muhammed Arslantaş, öğrencilere ve velilere suyun yaşamsal önemi ve yerel su kaynakları hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Arslantaş, Talas Belediyesinin Su Ayak İzi Programı üzerinden ölçüm yöntemlerini anlatarak, öğrencilerin kendi tüketim alışkanlıklarını analiz etmelerine rehberlik etti.

Öğrenciler, Su Medeniyetleri Müzesi ve Çanakkale Müzesi ziyaretleriyle suyun tarihsel, kültürel ve stratejik önemini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Ayrıca tek kullanımlık plastiklerin azaltılması konusunda da farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
