Talas Belediyesi Personeline KKKA Eğitimi Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle personeline Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yönelik eğitimler düzenledi. Temizlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personelinin katıldığı ilk oturumda, hastalığa karşı alınacak önlemler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi.

Talas Belediyesi personeline Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin eğitim verildi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Beclis Salonu'ndaki eğitimlerin ilk oturumu, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimde, KKKA hastalığına karşı alınması gereken önlemler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatıldı.

Programda eğitimciler Dide Demir ve Neriman Atasever bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Eğitime Talas İlçe Sağlık Müdürü İsmail Kılıç da katılarak hastalıkla mücadelede farkındalığın önemine dikkat çekti.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli de eğitimde hazır bulundu.

Temmuz ayı boyunca sürecek eğitimlerle tüm belediye personeline ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu

Güzel oyuncudan cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis'ten geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.