Talas'ta geçen yıl doğan bebekler adına 335 fidan toprakla buluşturuldu

Talas Belediyesi, 2025 yılında doğan bebekler için 'Bir bebek, bir fidan' anlayışıyla 335 fidan dikti. Ali Dağı'nda gerçekleştirilen fidan dikimlerinde her bir fidan, yeni doğan bebeklerin anısını yaşatmak amacıyla toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her çocuğun bir umut olduğunu ve dikilen fidanların umudun simgesi olduğunu vurguladı.

Talas Belediyesi, 2025 yılında doğan bebekler adına yıl başından itibaren bir yıl boyunca "Bir bebek, bir fidan" anlayışıyla 335 fidan toprakla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni doğan her bebeğin adını yeşeren bir fidanda yaşatmayı amaçlayan uygulama kapsamında Ali Dağı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yıl boyunca düzenli olarak sürdürülen fidan dikimlerinde, mayıs ayında 41, haziranda 48, temmuzda 53, ağustosta 44, eylülde 49, ekimde 36, kasımda 29 ve aralıkta 35 fidan Ali Dağı'nda toprakla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dünyaya gelen her çocuğun kendileri için bir umut, dikilen her fidanın ise umudun yeşeren simgesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
