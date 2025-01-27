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Talas Belediyesi Kırsal Mahallelere 500 Kestane Fidanı Dikti

Talas Belediyesi Kırsal Mahallelere 500 Kestane Fidanı Dikti
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Talas Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kamu kurumlarının bahçelerine toplamda 500 kestane fidanı dikimi gerçekleştirdi. Yeşillendirme çalışmaları devam ediyor.

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kamu kurumlarına ait alanlarda 500 kestane fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerin yeşillendirilmesi kapsamında adımlar atan Talas Belediyesi, kamuya ait alanların fidan dikimini de üstlendi.

Ekipler, Mengücek Mahallesi'nde sağlık ocağı, okul bahçesi ve cami gibi kamu kurumlarının bahçeleriyle Kepez Mahallesi'nde belirlenen noktalara 500 kestane fidanı dikti.

Fidan dikimi, diğer kırsal mahallelerin kamu alanlarında da devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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