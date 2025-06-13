Talas Belediyesi İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Talas Belediyesi İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor
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Talas Belediyesi, halk sağlığını korumak ve çevre konforunu artırmak amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında artan zararlılara karşı yapılan önleyici uygulamalar, risk taşıyan alanlarda düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Talas Belediyesi halk sağlığı ve çevre konforunu korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında artış gösteren uçucu haşerelere ve doğayla temasın arttığı bölgelerde karşılaşılması muhtemel zararlılara karşı önleyici ilaçlama uygulamaları sürüyor.

Öte yandan, farklı noktalarda sürdürülen "larvasit biyosidal ilaçlama" yöntemiyle metruk yapılar, su birikintileri, dere yatakları, çöp konteynerleri, gübrelikler ve mazgallar gibi risk taşıyan alanlar ekipler tarafından düzenli olarak ilaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaz mevsiminin keyfini vatandaşların sağlık endişesi yaşamadan sürdürebilmesi için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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