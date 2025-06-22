Taksim ve Şişhane Metro İstasyonları ile Füniküler Hattı Kapandı

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İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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