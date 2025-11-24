Haberler

Taksim ve Şişhane İstasyonları Metro İşletmesine Kapatıldı

Taksim ve Şişhane İstasyonları Metro İşletmesine Kapatıldı
İstanbul Valiliği, 25 Kasım 2025 tarihinden itibaren Taksim ve Şişhane istasyonlarını kapatma kararı aldı. Metro İstanbul, yolculara alternatif giriş çıkışlar ile ilgili bilgi verdi.

İSTANBUL Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 25 Kasım saat 15.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacak.

İstanbul Valiliği tarafından, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın 25 Kasım saat 15.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmasına karar verildi. Karar, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" açıklaması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
