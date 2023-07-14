Taksim Meydanı'nda vatandaşların sıcakla imtihanı

İSTANBUL - İstanbul Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalışırken kimileri kendilerini gölgenin altına attı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Geçtiğimiz günlerde yetkililer zorunda kalınmadıkça özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması yönünde vatandaşları uyarmıştı. Buna rağmen yoğunluğun yaşandığı Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da su içerek serinlemeye çalıştı. Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan turistler ise şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalıştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgalarının bir kaç gün daha etkili olacağı öğrenildi.