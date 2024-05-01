Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs kutlamalarına yasaklanan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba polis Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen sendika ve sivil toplam örgütlerinin buluşma noktalarından biri de Beşiktaş Barbaros Bulvarı oldu. Polis sabahın erken saatlerinde geniş önlem aldı. Çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatıldı. Barikata doğru yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti.

Halkın Kurtuluş Partisi üyelerinden oluşan gruptan 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.