Taksim Metro ve Füniküler Hattı Geçici Olarak Kapandı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararıyla 25 Kasım Salı günü saat 15.00'ten itibaren Taksim istasyonunun ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın yarın saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ?F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. ?Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
