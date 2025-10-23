Taksim'de Yankesicilik Olayı: Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Doğan Can CESUR / -TAKSİM Meydanı'nda bankta uyuyan H.D.'nin yanına gelen bir kişi cebinde bulunan cep telefonunu çaldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, kendisini izleyen Beyoğlu Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Çaldığı telefonu yere atarak kıran şüpheli S.D. (29) sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Suçüstü anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Eylül Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde H.D., meydanda bulunan bir bankta uyumaya başladı. Bir süre sonra yanına yaklaşan bir kişi, H.D.'nin cebinde bulunan cep telefonunu çaldı. Olayın ardından şüpheli meydandan yürüyerek uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada şüpheliyi izleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri kaçmaya çalışan kişiyi suçüstü yakaladı. Güven timlerine direnen şüpheli bu sırada çaldığı telefonu yere atarak kırdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olay anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.D., 'Yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin aldığı cep telefonu ise sahibi H.D.'ye teslim edildi.