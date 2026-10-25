Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Taksim'de uyuşturucu satarken yakalanan Abbas Ç.'nin evinde 885 gram marihuana çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taksim'de uyuşturucu satarken yakalanan Abbas Ç.'nin evinde 885 gram marihuana çıktı Haber Videosunu İzle
Taksim'de uyuşturucu satarken yakalanan Abbas Ç.'nin evinde 885 gram marihuana çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polis, Taksim Tünel Meydanı'nda Abbas Ç.'yi Mehmet S.'ye uyuşturucu verirken yakaladı; üst aramada 7,4 gram marihuana ele geçirildi. Abbas Ç.'nin telefonundaki su faturasından bulunan evde 885 gram marihuana, 100 gram toz esrar ve 2 hassas terazi çıktı; şüpheli tutuklandı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL –TAKSİM Tünel Meydanı'nda polis ekiplerinin takibe aldığı Abbas Ç. (60), Mehmet S.'ye (41) uyuşturucu verdiği sırada yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında toplam 7,4 gram marihuana ele geçirildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri Abbas Ç.'nin telefonundaki su faturasından ev adresini belirledi. Evde yapılan aramada 885 gram marihuana, 100 gram toz esrar ve 2 hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaköy ve Taksim İstiklal Caddesi çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler 23 Ekim Cuma günü Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'nde gördükleri Abbas Ç.'yi takibe aldı. Şüphelinin, Taksim Tünel Meydanı Şahkulu Mahallesi'nde Mehmet S.'ye uyuşturucu verdiğini gören polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. Temizlik personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Mehmet S.'nin üst aramasında, 2 şeffaf poşette toplam 4 gram marihuana bulundu. Abbas Ç.'nin üst aramasında ise 2 şeffaf poşette toplam 3,4 gram marihuana ile 650 dolar, 40 avro ve 350 lira ele geçirildi.

TELEFONUNDAKİ SU FATURASINDAN ADRESİ BULUNDU; EVE BASKIN YAPILDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Abbas Ç.'nin cep telefonunda yaptığı incelemede, şüphelinin adına düzenlenmiş su faturasına ulaştı. Faturadaki adresin, şüphelinin yaşadığı adresten farklı olduğunu belirleyen ekipler, Hasköy Keçecipiri Mahallesi'ndeki eve gitti. Aramalarda, 2 poşette toplam 885 gram marihuana, streç poşete sarılı 100 gram toz esrar, 2 hassas terazi ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abbas Ç.'nin, 1'i 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan olmak üzere emniyete 5 geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Abbas Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Mehmet S. ise hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan başlatılan adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu

Nev’in son hayali yürek burktu: Projesi yarım kaldı
Cizre'de Amedspor kutlaması korkuttu! Havai fişekler kalabalığın üzerine atıldı

Liderlik kutlaması korkuya döndü! Fişekler kalabalığa atıldı
Yurt dışına kaçmak üzereydiler! Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 cinayetin 3 şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! 3 şüpheli Edirne'de yakalandı
Fransa'daki yağmacıya 'Yaptığın haram' dedi! Kadının cevabı şaşırttı

Yağmalarken yakalandı! "Haram" uyarısına bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

Kira borcu için gittiler! Fenomenin evinden çıkanlar polisi şoke etti
Konya'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndü

Bir anda bomba gibi patladı! Saniyelerle ölümden döndü
Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi

Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi
Koruma kararı vardı, tüfeği tutukluk yapınca bacaklarından vurdu! Yargıtay 15 yıllık cezayı bozdu

Tüfeği tutukluk yapınca tabancayla vurdu! 15 yıllık ceza bozuldu
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

Öz oğlu ihbar etti! Meghan Markle'ın babasına mide bulandıran suçlama
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı

Araba fiyatına satılan telefon daha ilk günden hayal kırıklığı yaşattı