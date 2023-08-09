İstanbul Taksim Meydanı'nda sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde üç taksi şoförüne para cezası kesildi.

Taksim'de ticari taksi denetimi yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Taksim Meydanı'nda sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde üç taksi şoförüne para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

Üç taksi şoförüne para cezası kesildi

Yapılan denetimlerde 2 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için 436 TL, 1 taksi şoförüne ise trafiği bahane edip yolcuyu almadığı için 4 bin 64 TL ceza keserek aracı çekici ile otoparka çekti.