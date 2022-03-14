Taksim'de polisle doktorlar arasında arbede

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup doktor, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak için Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Çelenk töreninden sonra basın açıklaması yapacaklarını belirten doktorlar, demir bariyerlerle kapatılan anıt alanına girmek isterken polis tarafından durduruldu. Meydanda basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu gerekçe göstererek doktorları anıta sokmayan polis, sadece çelenk koymak isteyenlerin içeri girebileceğini söyledi. Bu sırada, içeri girmek isteyen doktorlar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.