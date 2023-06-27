Beyoğlu'nda 5 katlı otelin yangın merdivenine çıkarak intihar etmek isteyen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından kelepçelenerek kurtarıldı. Polis ekipleri şahsı uzun süre ikna etmek istese de başarılı olmadı. Bir türlü ikna edilemeyen şahsı polis kelepçeleyerek kurtardı.

Taksim'de intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri kelepçeleyerek kurtardı

İntihar girişimine polis engeli

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 katlı otelin yangın merdivenine çıkarak intihar etmek isteyen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından kelepçelenerek kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, 5 katlı otelin yangın merdivenlerine çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı uzun süre ikna etmek istese de başarılı olmadı. Bir türlü ikna edilemeyen şahsı polis kelepçeleyerek kurtardı. İtfaiye aracının merdiveniyle aşağı indirilen şahıs, bu sırada da ekiplere zor anlar yaşattı.

Şahıs ambulansla hastaneye götürüldü.