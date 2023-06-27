Üye Girişi
Haberler

Taksim'de intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri kelepçeleyerek kurtardı

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda 5 katlı otelin yangın merdivenine çıkarak intihar etmek isteyen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından kelepçelenerek kurtarıldı. Polis ekipleri şahsı uzun süre ikna etmek istese de başarılı olmadı. Bir türlü ikna edilemeyen şahsı polis kelepçeleyerek kurtardı.

Taksim'de intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri kelepçeleyerek kurtardı

İntihar girişimine polis engeli

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 katlı otelin yangın merdivenine çıkarak intihar etmek isteyen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından kelepçelenerek kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, 5 katlı otelin yangın merdivenlerine çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı uzun süre ikna etmek istese de başarılı olmadı. Bir türlü ikna edilemeyen şahsı polis kelepçeleyerek kurtardı. İtfaiye aracının merdiveniyle aşağı indirilen şahıs, bu sırada da ekiplere zor anlar yaşattı.

Şahıs ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel

Beyoğlu İntihar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title