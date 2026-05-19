Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs Töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Saat 09.30'da yapılan törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Özbay'ın Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan resmi tören, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi. Resmi törenin sona ermesinin ardından İBB Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, siyasi parti temsilcileri ve Sivil Toplum kuruluşlarının da anıta çelenk sunmasıyla tören sona erdi.

Tören sonrası öğrencilerden kurulan koro mini bir konser verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı