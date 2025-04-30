3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Taksim'de 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

Taksim'de 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak bariyerler ile alanı kapatmaya başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim ve çevresinde bariyerlerle güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda herhangi bir sorun yaşanmaması için bir dizi önlem alıyor.

Bu kapsamda bölgeye getirilerek işçiler tarafından birbirine bağlanan demir bariyerler, Taksim Meydanı çevresine yerleştirildi.

Ayrıca Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafının da demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.