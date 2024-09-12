Verdiği röportajla fenomen olmuştu! Taksim dayı yıllar sonra ilk kez görüntülendi
İnternette yayılan bir sokak röportajında kendisine İngilizce yöneltilen "Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna sürekli 'Taksim' yanıtı vermesiyle fenomen olan "Taksim Dayı" yıllar sonra ilk kez görüntülendi. 30 yıldır İstanbul'da yaşayan ve gerçek ismi Muammer Topal olan şahıs otobüsle Taksim'e giderken cep telefonuyla kaydedildi.
Sokak röportajı sırasında kendisine İngilizce yöneltilen " Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği yanıt, Muammer Topal'ı ülke gündemine taşımış ve ' Taksim Dayı' olarak anılmasını sağlamıştı.
TAKSİM'E HİÇ GİTMEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Röportaj sayesinde ünlü olan Topal'ın 30 yıldır İstanbul'da yaşamasına rağmen Taksim'e daha önce hiç gitmediği ortaya çıkmıştı.
OTOBÜSTE SEYAHAT EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan video sayesinde Türkiye'nin gündemine oturan ancak uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Topal yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Bir otobüs içinde Taksim'e doğru gittiği görülen yaşlı adamın o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.