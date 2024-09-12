Verdiği röportajla fenomen olmuştu! Taksim dayı yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Sokak röportajı sırasında kendisine İngilizce yöneltilen " Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği yanıt, Muammer Topal'ı ülke gündemine taşımış ve ' Taksim Dayı' olarak anılmasını sağlamıştı.

TAKSİM'E HİÇ GİTMEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Röportaj sayesinde ünlü olan Topal'ın 30 yıldır İstanbul'da yaşamasına rağmen Taksim'e daha önce hiç gitmediği ortaya çıkmıştı.

OTOBÜSTE SEYAHAT EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan video sayesinde Türkiye'nin gündemine oturan ancak uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Topal yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Bir otobüs içinde Taksim'e doğru gittiği görülen yaşlı adamın o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.