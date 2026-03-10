Haberler

Adana'da aracına çarpan sürücüye sopayla saldırmaya çalışan taksici tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da hafif ticari aracın sürücüsüne çarptıktan sonra sopayla saldırmaya çalışan taksi sürücüsü Metin T. tutuklandı. Olay anı başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Adana'da aracına çarpan hafif ticari araç sürücüsünü takip edip sopayla saldırmaya çalışan taksi sürücüsü tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 8 Mart'ta akşam saatlerinde Musa Y. (50), kullandığı hafif ticari araçla Metin T'nin (55) kullandığı taksiye çarptı.

Kazanın ardından Metin T, olay yerinden kaçtığını öne sürdüğü Musa Y'yi takip ederek trafik ışıklarında durduğu sırada elindeki sopayla saldırmaya çalıştı.

Olay anı başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Musa Y'nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsü Metin T'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Metin T'ye 201 bin lira trafik cezası uygulandı, aracı 60 gün trafikten men edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, elinde sopa bulunan taksi sürücüsünün diğer aracın kapısını açmaya çalıştığı, aracın hareket etmesiyle de kendi aracına döndüğü görülüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

Katibe adliyede aşk şantajı! Birlikte oldukları anları kaydedip...
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş

Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran, Hürmüz Boğazı'nı tek bir şartla açtı: Bunu yapan geçebilir