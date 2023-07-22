Taksi Şoförü Yabancı Uyruklu Kadını Darp Etti

BEYOĞLU'nda, bir taksi şoförü, para bozdurma konusunda tartıştığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın müşteriyi sokak ortasında darp etti. Ağzı burnu kan içinde kalan müşteriyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar kurtardı. İBB şoförün çalışma iznini iptal ederken, taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı. Taksici polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.