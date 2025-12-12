Haberler

Başkentte taksi şoförünün kadın sürücünün aracına saldırması cep telefonu kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksi şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücünün aracına saldırdı. Olay, kadın sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taksi şoförü hakkında şikayette bulunuldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde taksi şoförünün, trafikte tartıştığı kadın sürücünün aracına saldırma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Dikmen'de aracıyla seyir halinde olan kadın sürücünün önü, 06 T 2681 plakalı taksiyi kullanan kişi tarafından kesildi.

Taksiden inen şoför, hakaret ettiği kadın sürücünün aracına vurmaya başladı.

Saldırı anı, kadın sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerinden ayrılan taksi şoförü hakkında kadın sürücünün şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tepki çeken uygulama! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
title