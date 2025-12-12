Başkentte taksi şoförünün kadın sürücünün aracına saldırması cep telefonu kamerasında

Ankara'nın Çankaya ilçesinde taksi şoförünün, trafikte tartıştığı kadın sürücünün aracına saldırma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Dikmen'de aracıyla seyir halinde olan kadın sürücünün önü, 06 T 2681 plakalı taksiyi kullanan kişi tarafından kesildi.

Taksiden inen şoför, hakaret ettiği kadın sürücünün aracına vurmaya başladı.

Saldırı anı, kadın sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerinden ayrılan taksi şoförü hakkında kadın sürücünün şikayette bulunduğu öğrenildi.