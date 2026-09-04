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Malatya'da trafikte taksi şoförü ile motokurye kavgası kamerada: Ehliyete 60 gün el konuldu

Malatya'da trafikte taksi şoförü ile motokurye kavgası kamerada: Ehliyete 60 gün el konuldu
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Malatya'nın Turgut Özal Mahallesi'nde yol verme nedeniyle çıkan tartışma, taksi şoförü ile motokurye arasında tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada şikayetçi olan taksi şoförünün ihbarı üzerine motokuryenin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, motosiklet trafikten menedildi ve hakkında 'Ulaşım araçlarının engellenmesi' suçundan tahkikat başlatıldı. Kavga anları, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

MALATYA'da taksi şoförü ile motokuryenin trafikte tekmeli yumruklu kavgası başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 44 T 0107 plakalı taksi şoförü ile 44 AET 128 plakalı motosikletin sürücüsü kurye Y.D. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletinden inen Y.D., taksiye doğru yaklaşarak kapıyı açıp şoföre saldırdı. Yumruklara maruz kalan taksi şoförünün karşılık vermesi ile büyüyen kavgada taraflar birbirini tekme ve yumruk darbetti.

Olayın ardından taksi şoförünün şikayeti üzerine polis ekipleri Y.D.'nin ehliyetine 60 gün süre ile el koydu, motosiklet ise aynı süre ile trafikten menedildi. Ayrıca Y.D. hakkında 'Ulaşım araçlarının engellenmesi' suçundan tahkikat başlatıldı.

Kavga anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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