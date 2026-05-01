Çorlu'da Biçerdövere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde taklalar atıp, fuar alanındaki biçerdövere çarpan otomobilin sürücüsü Emir B. (23), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Zafer Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Emir B.'nin kullandığı 34 H 1588 plakalı otomobil, kontrol çıkarak taklalar atıp, arım fuarının yapıldığı alana girdi. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobil, alanda park halindeki biçerdövere çarptı. Kazada, otomobilden fırlayan sürücü Emir B., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu'da özel bir hastaneye kaldırılan Emir B., tedavi altına alındı. Diğer yandan kaza bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

