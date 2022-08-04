TAKLA ATARAK METRELERCE SÜRÜKLENEN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan otomobil, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü Aydın Türk'ün 1.53 promil alkolü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 3.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Karaman Mahallesi, Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir istikametinden Bursa kent merkezi istikametine seyir halinde olan Aydın Türk idaresindeki 16 NK 412 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Türk'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Aydın Türk çevredeki vatandaşların yardımıyla yol üzerinde ters duran otomobilden burnu bile kanamadan kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolü yapılan Türk, hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını durdurdu. Otomobil sürücüsü Aydın Türk'ün 1,53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.