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Tavşanlı'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Tavşanlı'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mesire alanı rampasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak buğday tarlasına uçtu. Araçta sıkışan sürücü M.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü hakkında jandarma inceleme başlattı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü M.K. yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tavşanlı ilçesi Şabandede mesire alanı rampasında meydana geldi. Mesire alanından Tavşanlı yönüne giden M.K. yönetimindeki 43 PB 452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp, buğday tarlasına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı M.K., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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