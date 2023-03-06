Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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SAMSUN'un Kavak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Seyit Ahmet Demir yaralandı.
SAMSUN'un Kavak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Seyit Ahmet Demir yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Kavak ilçesi Tekeli mevkisinde meydana geldi. Seyit Ahmet Demir'in kontrolünü yitirdiği 55 DJ 075 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla atarak yan yattı. Kazada Demir yaralandı.Demir, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel