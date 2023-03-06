Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler SAMSUN'un Kavak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Seyit Ahmet Demir yaralandı. SAMSUN'un Kavak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Seyit Ahmet Demir yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Kavak ilçesi Tekeli mevkisinde meydana geldi. Seyit Ahmet Demir'in kontrolünü yitirdiği 55 DJ 075 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla atarak yan yattı. Kazada Demir yaralandı.Demir, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ahmet Demir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.