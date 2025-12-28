Haberler

Taiwan'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem

Çin'in Taiwan bölgesinin Yilan ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, adada hissedilirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinin Yilan ilçesi açıklarında cumartesi günü Beijing saatiyle 23.05'te 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin merkez üssünün 24,67 derece kuzey enlemi ve 122,06 derece doğu boylamı olduğunu ve yerin 60 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, Taiwan genelinde hissedilirken binalarda belirgin sarsıntılar yaşandı. Şu ana kadar adada herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
