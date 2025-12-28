Taiwan'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinin Yilan ilçesi açıklarında cumartesi günü Beijing saatiyle 23.05'te 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin merkez üssünün 24,67 derece kuzey enlemi ve 122,06 derece doğu boylamı olduğunu ve yerin 60 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, Taiwan genelinde hissedilirken binalarda belirgin sarsıntılar yaşandı. Şu ana kadar adada herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.