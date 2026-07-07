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Çin'in Taiwan Bölgesinde Doğan Dev Panda Yuan Zai, 13. Yaş Gününü Futbol Temalı Bir Partiyle Kutladı

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Çin'in Taiwan bölgesindeki Taipei Hayvanat Bahçesi'nde, anakaradan hediye edilen panda çiftinin yavrusu Yuan Zai, 13. yaş gününü futbol temalı bir partiyle kutladı.

TAİPEİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesindeki Taipei Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Yuan Zai için düzenlenen doğum günü partisi, 6 Temmuz 2026.

Taiwan'da dünyaya gelen ilk dev panda Yuan Zai, 13. yaş gününü Taipei Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen futbol temalı bir doğum günü partisiyle kutladı. Çin anakarasından hediye edilen panda çiftinin yavrusu olan Yuan Zai, Taipei'nin en sevilen figürlerinden biri. (Fotoğraf: Taipei Zoo/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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