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Tahtalı Dağı'nda Mevsimin İlk Karı Düştü

Tahtalı Dağı'nda Mevsimin İlk Karı Düştü
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. 2 bin 365 metre yükseklikteki zirvede sıcaklık 7 dereceye kadar düştü ve zemin beyaza büründü.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

Kemer'de bugün hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının hızlı düşmesiyle birlikte Tahtalı Dağı'nın zirvesine Antalya'nın ilk karı düştü. Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Tahtalı Dağı'nın zirvesinde saat 10.30 sıralarında başlayan kar yağışı, yerini karla karışık yağmura bıraktı. Yer yer kar yağışının olduğu zirvede zemin beyaza büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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