Hannah Murray: Oyunculuktan Erken Emeklilik ve Sağlıklı Yaşam Tarikatı Deneyimi

Güncelleme:
Taht Oyunları oyuncusu Hannah Murray, sağlıklı yaşam tarikatına katıldıktan sonra ruh sağlığının bozulduğunu ve bipolar tanısı aldığını açıkladı.

Hannah Murray, 36 yaşında ve Taht Oyunları dizisindeki Gilly rolüyle tanınıyor. 22 yaşında diziye katılan oyuncu, 2017'de sağlıklı yaşam tarikatına katıldıktan sonra ruh sağlığı bozuldu ve psikiyatri tedavisi gördü. The Guardian'a verdiği röportajda, tarikata Detroit film setinde tanıştığı bir 'enerji şifacısı' sayesinde girdiğini ve ortamın erotize edici olduğunu söyledi. Bir psikoz atağı geçirdikten sonra bipolar bozukluk tanısı konan Murray, artık meditasyon ve yoga gibi sağlıklı yaşam aktivitelerinden uzak durduğunu belirtti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

