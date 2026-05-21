Tahran Senfoni Orkestrası 2026 yılının ilk resmi konserini verdi
Tahran Senfoni Orkestrası, 2026 yılının ilk resmi konserini 'Sınırların Ötesinden' temasıyla Vahdet Salonu'nda gerçekleştirdi. Şef Ümid Mehrabi yönetimindeki konserde Beethoven, Çaykovski ve Emirov gibi bestecilerin eserleri seslendirildi, kültürel diyaloğa vurgu yapıldı.
Ateşkes süreciyle birlikte hayatın normale döndüğü İran'da, Tahran Senfoni Orkestrası 2026 yılının ilk resmi konserini Şef Ümid Mehrabi yönetiminde, başkent Tahran'daki Vahdet Salonu'nda verdi.
Ludwig van Beethoven, Pyotr İlyiç Çaykovski ve Azerbaycanlı besteci Fikret Emirov gibi dünya müziğinin önde gelen bestecilerinin eserlerinin yanı sıra Pietro Mascagni'nin ünlü "Cavalleria Rusticana" operasından seçkin pasajlar dinleyicilerle buluştu.
Yoğun katılımla gerçekleşen konserde, müzik yoluyla kültürel diyaloğa vurgu yapıldı.