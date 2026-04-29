Tahran Gazeteciler Birliği, İran'da "özel internet" uygulamasına tepki gösterdi

Tahran Gazeteciler Birliği, İran'da internet erişiminde yaşanan kısıtlamalara tepki göstererek, bir kesime sağlanan "özel internet" uygulamasının toplumsal eşitsizliğe neden olduğunu belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı (ILNA), Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

İnternet erişiminin temel bir hak olduğuna işaret edilen açıklamada, özgür ve yaygın internetin lüks değil kamusal bir hak olduğu ifade edildi.

Sık sık yaşanan kesintilerin medya faaliyetleri, ekonomi ve günlük yaşam üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığı, "özel internet" uygulamasının ise sorunları çözmek yerine eşitsizlikleri artıracağı vurgusu yapıldı.

Açıklamada, internet erişiminin yüksek ücretlerle belirli kesimlere sunulmasının hukuka ve etik ilkelere aykırı olduğuna değinilerek, hükümete bu politikadan vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca, seçim dönemlerinde siyasetçiler tarafından verilen "filtrelemeye karşı durma" sözleri hatırlatılarak, özgür, kaliteli ve eşit internet erişiminin tüm vatandaşlar ve medya kuruluşları için sağlanması istendi.

İran'da internet kesintisi

İran'da uluslararası internet erişimi yakın geçmişte ilk olarak 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da 60 gündür uluslararası internet erişiminin bulunmadığı belirtiliyor.

İnternet erişiminde sınırlamaların yaşandığı İran'da, yönetim, uluslararası internet erişiminin belli oranda sağlandığı Beyaz SIM Kart uygulamasını, yabancı misyon çalışanları, diplomatlar, siyasiler, bazı gazeteciler, tanınmış ünlü şahıslar ve sanatçılara açarken, bu uygulamanın yüksek para karşılığı üçüncü şahıslara aktarıldığı iddiaları gündeme geliyor.

Ülkedeki sıradan internet bağlantısı, ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor.