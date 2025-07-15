Tahran'daki Halid İslambuli Caddesi'nin Adı Seyyid Hasan Nasrallah Caddesi Olarak Değiştirildi

İran'ın başkenti Tahran'daki "Halid İslambuli Caddesi"nin tabelası, Tahran Belediye Meclisi'nin 15 Haziran'da aldığı isim değişikliği kararı sonrası "Seyyid Hasan Nasrallah Caddesi" tabelasıyla değiştirildi.

Tahran'daki Halid İslambuli Caddesi'nin adı resmen Seyyid Hasan Nasrallah Caddesi olarak değiştirilirken yeni tabela belediye yetkililerinin katıldığı törenle yerine asıldı.

Yıllardır İran ile Mısır arasında diplomatik krizlerin sembolü haline gelen bu cadde, Ekim 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'a düzenlenen suikastın faili Halid bin Ahmed Şevki İslambuli'nin adını taşıyordu. İran'da "direniş şehidi" olarak anılan İslambuli'nin adı, Mısır ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin 1980'lerde kopmasına neden olmuştu.

İran ile Mısır arasındaki ilişkilerin son zamanlarda yeniden canlandırılması süreciyle birlikte Tahran Belediye Meclisi aylar süren toplantılar ve çeşitli alternatifler üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından, 15 Haziran'da caddenin adının Seyyid Hasan Nasrallah olarak değiştirilmesini kararlaştırmıştı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Eylül 2024'te İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti.