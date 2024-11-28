Tahran'daki Çağdaş Sanat Müzesi'nde 'Göz Göze' Sergisi Açıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki Çağdaş Sanat Müzesi'nde açılan "Göz Göze" adlı sergide çağdaş dünya sanatının başyapıtlarından oluşan eserler sergileniyor.

Tahran'daki Çağdaş Sanat Müzesi'nde sergilenen eserler arasında dünyaca ünlü ressamların eserleri yer alıyor.

Sergide, Salvador Dali, Francis Bacon, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Edward Monet, Kamal El Molk gibi sanatçıların 120 eseri bulunuyor.

"Göz Göze" adlı sergisinde ruh hali, tarihi portre, kadın portresi gibi farklı bölümler de yer alıyor. Buna ek olarak serginin interaktif kısmı da ziyaretçilere portre sanatının tarihini ve tekniklerini keşfetmeleri için özel bir imkan sunuyor.

İlginin yoğun olduğu sergi 19 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.