Tahran'da yeni patlamalar yaşanırken İsrail'in, İranlı üst düzey isimleri hedef aldığı iddia edildi

Güncelleme:
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda üst düzey yöneticileri hedef aldığı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde, İsrail'in İran'a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı bildirilirken İsrail ordu radyosu, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını öne sürdü.

Öte yandan Tahran'daki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail saldırıları nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da yeni saldırılar ve patlama sesleri duyuldu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuş, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" açıklamıştı.

