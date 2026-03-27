ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
ABD ile İsrail'in ortak saldırıları çerçevesinde İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen güçlü patlama sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi.

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da üst üste patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı ve İran basınına göre, Tahran'da bir noktada güçlü bir patlama meydana geldi.

Ardından hava savunma sistemlerinin aktif hale gelmesiyle patlama sesleri duyuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
