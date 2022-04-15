- Tahran'da Ulusal Oyuncak Festivali'ne büyük ilgi

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da 7.'si düzenlenen Ulusal Oyuncak Festivali'nde sergilenen binlere çeşit oyuncağa başta çocuklar olmak üzere tüm İranlılar büyük ilgi gösterdi.

İran'ın başkenti Tahran'da 7.'si düzenlenen Ulusal Oyuncak Festivali başladı. Çocuk ve Gençlerin Entelektüel Gelişimi Enstitüsü'nün ev sahipliği yaptığı festivalde çocuklar için binlerce çeşit oyuncak sergilendi. İranlıların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, oyuncak bebekler ve oyuncak modelleri, aksiyon oyuncakları ve karakterler, bebek ve 3 yaşından küçük çocuklar için oyuncaklar, bulmaca ve kart oyunları, çocuk araç ve gereçleri, eğitici oyuncaklar, açık hava oyuncakları ve akıllı oyuncaklar yer aldı. Oyuncak festivaline aileleri ile birlikte katılan çocuklar doyasıya eğlenirken, bu yılki festivalde çocukların bilişsel gelişimini destekleyen oyuncaklar ön plana çıktı. Satranç, akıl ve bulmaca oyunları ile çocukların el becerilerini artırmaya yönelik oyuncaklar yoğun ilgi gördü.

"Yerli üreticilerimizin dünya pazarına açılmasına katkı sunuyoruz"

Ulusal Oyuncak Festival'i Koordinatörü Mehdi Alizade, 7.'si düzenlenen festivalde yüzlerce oyuncak üreticisinin doğrudan müşteriler ile iletişim kurduğunu belirterek, "Tahran'da 7. Ulusal Oyuncak Festivali'ni düzenliyoruz. Bu festivale İran'ın önde gelen yerli oyuncak üreticileri katılıyor. Benzer fuar ve festivalleri düzenleyerek yerli üreticilerimizin dünya pazarına açılmasına katkı sunuyoruz. Bu yılki festivalde çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimlerini esas alan oyuncakları sergilemeye çalıştık. Bu nedenle festivalde ağırlıklı olarak bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Tahran'da düzenlenen festivale çocuğu ile birlikte katılan Meryem Khamoshi, "Festivalden çok memnun kaldık. Burada yeni çıkan oyuncakları da gördük. Yerli firmaların bu denli güzel oyuncak ürettiğini görmek beni şaşırttı" dedi. Festivale katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Meryem Khamoshi'nin kızı ise "Bütün oyuncaklara bayıldım. Bir tane dahi beğenmediğim oyuncak olmadı. Hepsini çok sevdim" dedi.

Ulusal Oyuncak Festivali, 17 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.