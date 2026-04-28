Tahran'da Starlink ekipmanlı "casusluk şebekesinin" çökertildiği duyuruldu
İran'ın başkenti Tahran'da Starlink uydu terminalleriyle donatılmış bir "casusluk şebekesinin" çökertildiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, emniyet güçleri, Tahran'ın Yusufabad Mahallesi'nde bir apartman dairesine operasyon düzenledi.
Operasyonda Starlink uydu terminalleri ile istihbarat servisleriyle iletişim kurmaya yarayan çok sayıda iletişim ekipmanı ele geçirildi.
Söz konusu dairede bulunan şahıslar, çeşitli istihbarat servislerine bilgi ve belge aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İran emniyeti ise halka, yaşadıkları binalarda şüpheli hareketlerde bulunan kişileri ihbar etmeleri çağrısında bulundu.