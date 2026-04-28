Tahran'da Starlink ekipmanlı "casusluk şebekesinin" çökertildiği duyuruldu

İran'ın başkenti Tahran'da Starlink uydu terminalleriyle donatılmış bir "casusluk şebekesinin" çökertildiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, emniyet güçleri, Tahran'ın Yusufabad Mahallesi'nde bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Operasyonda Starlink uydu terminalleri ile istihbarat servisleriyle iletişim kurmaya yarayan çok sayıda iletişim ekipmanı ele geçirildi.

Söz konusu dairede bulunan şahıslar, çeşitli istihbarat servislerine bilgi ve belge aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İran emniyeti ise halka, yaşadıkları binalarda şüpheli hareketlerde bulunan kişileri ihbar etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu