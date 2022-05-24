Tahran'da silahlı saldırı sonucu ölen İranlı albay için cenaze töreni - Haberler

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Tahran'da silahlı saldırı sonucu ölen İranlı albay için cenaze töreni

AA - Haydar Şahin - Güncel
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Tahran'da silahlı saldırı sonucu ölen İranlı albay için cenaze töreni

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hasan Seyyad Hodayi için cenaze töreni düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hasan Seyyad Hodayi için cenaze töreni düzenlendi.

Tahran İmam Hüseyin Meydanı'nda düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanları da törende yer aldı.

Cenaze töreninde sık sık, "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm", "İntikam, intikam" şeklinde sloganlar atılarak mersiyeler okundu.

Hodayi'nin cenaze törenine katılan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, sloganlara karşılık vererek "intikamın mutlaka alınacağını" söyledi.

Törenin ardından Hodayi'nin cenazesi defnedilmek üzere Beheşt-i Zehra Mezarlığı'na götürüldü.

Hodayi suikastı

İran Devrim Muhafızları Ordusunun "Kudüs Gücü"ne bağlı Albay Seyyad Hodayi'nin pazar günü başkent Tahran'daki evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradığı bildirilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başından vurulan Hodayi'nin hayatını kaybettiğini duyurmuş, saldırganların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

İranlı albayın Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtilmişti.

AA / Haydar Şahin - Güncel

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