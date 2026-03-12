Haberler

İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi

Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'da, hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesinin ardından şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükselirken, İsrail ordusu geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

AA Tahran muhabiri, Tahran'da, İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesinin ardından şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Kentin batı ve güney kesimlerinde meydana gelen patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Öte yandan İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Tahran geneline kapsamlı hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
