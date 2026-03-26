İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu ardı ardına patlamalar meydana geldi. Şehirde savaş uçaklarının sesleri duyulurken, hava savunma sistemleri de yoğun bir şekilde çalışıyor.
ABD- İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da art arda şiddetli patlamalar yaşandı.
İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları devam ediyor.
AA muhabiri, Tahran'da savaş uçaklarının seslerinin duyulmasının ardından şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi.
Patlamaların kentin güneyi ile batısında gerçekleştiği belirtildi.
Şehirde yer yer savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ederken İran hava savunma sistemlerinin yoğun olarak çalıştığı görüldü.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba