ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da yeni patlamalar oldu
ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi. Patlamaların ardından kentte dumanlar yükselirken, hava savunma sistemleri devreye sokuldu.
Başta Tahran'ın güneydoğusu olmak üzere kentte çok sayıda patlama meydana geldi.
Patlamalar sonrası kentteki çeşitli noktalardan yoğun dumanlar yükseldi.
Uçak seslerinin duyulmaya devam ettiği Tahran'da hava savunma sistemleri de aktif hale getirildi.
Kaynak: AA / Haydar Şahin