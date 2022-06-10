Tahran'da müzeyi andıran merkezde geleneksel el sanatları gençlere aktarılıyor (1) - Haberler

Geleneksel El Sanatları Enstitüsünden detaylar

Enstitüdeki çini yapımı ve boyamalarından detaylar

Kumaş dokuma atölyesinde çalışan Meryem Emir Yezdani ile röportaj

Dokuma atölyesinden detaylar TAHRAN (AA) – HAYDAR ŞAHİN - İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığına bağlı Geleneksel El Sanatları Enstitüsü, üretilen eserlerin yanı sıra verilen eğitimlerle dikkatleri çekiyor.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için yarım asrı aşkın bir süre önce kurulan Enstitünün tarihi binası, yıllar içinde yapılan eserlerle adeta bir müzeyi andırıyor.

Enstitünün koridor ve odalarındaki stant ve vitrinlere yerleştirilmiş el yapımı eserler, İran'da yüzyıllardır devam eden el sanatlarının tarihi seyrini yansıtmakla birlikte ziyaretçilere görsel bir ziyafet sunuyor.

Çini, oyma, bakır, örme, halı, kumaş, minyatür, resim, çömlek ve ahşap ürünler raflarda ve duvarlardaki yerini alırken salonun ortasına kurulmuş Sadabad Sarayı'nda bulunan Pehlevi dönemine ait işlemeli, sedef kakmalı masanın replikası da büyük ilgi görüyor.

Enstitünün her odası ayrı bir geleneksel el sanatı için tahsis edilmiş. Atölyelerde ise ustalar, çıraklarına mesleklerinin inceliklerini anlatarak bunları gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.