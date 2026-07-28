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Tahran'da Trump'ın boğazına sarılmış el afişi

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İran’ın başkenti Tahran’da Cumhuri Caddesi ile Veliasr Caddesi’nin birleştiği noktaya ABD Başkanı Donald Trump’ın resmedildiği ve "İntikam kaçınılmaz" ifadesi bulunan afiş asıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da Cumhuri Caddesi ile Veliasr Caddesi'nin birleştiği noktaya ABD Başkanı Donald Trump'ın resmedildiği ve "İntikam kaçınılmaz" ifadesi bulunan afiş asıldı.

Cumhuri Caddesi ile Veliasr Caddesi'nin birleştiği noktaya asılan dev afişte, "ABD Başkanı'nın boğazına sarılmış eller" görülüyor.

Afişin üzerinde ise "Dena gemisinin mazlum şehitleri için rehberimizin kanının intikamı için evleri yıkılanlar için Minab çocukları için mazlum güney halkı için intikam kaçınılmaz." ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: AA
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