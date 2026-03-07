Haberler

Başkent Tahran'da doktorlar ve tıp öğrencileri "İsrail ve ABD'nin sağlık merkezlerine yönelik saldırılarını" protesto etti

İran'ın başkenti Tahran'da doktorlar ve tıp öğrencileri, İsrail ve ABD'nin Gandi Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırılarının ardından sağlık merkezlerine yönelik saldırılara karşı protesto düzenledi. Katılımcılar, 'İsrail'e ölüm, ABD'ye ölüm' gibi sloganlar attı ve saldırılarda hayatını kaybeden çocukların resimlerini taşıdı.

İran'ın başkenti Tahran'da doktorlar ve tıp öğrencileri, İsrail ve ABD'nin, Tahran'a düzenlediği hava saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelen Gandi Hastanesi önünde, sağlık merkezlerine yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Tahran'da doktorlar ve tıp öğrencileri, Gandi Hastanesi önünde "İsrail ve ABD'nin sağlık merkezlerine yönelik saldırılarını" protesto etti.

Protestolar sırasında, "İsrail'e ölüm, ABD'ye ölüm, İngiltere'ye ölüm" sloganları atılırken, protestolara katılanların ellerinde, ABD ve İsrail'in Minab'taki okula yönelik saldırısında hayatını kaybeden çocukların resimleri yer aldı.

Doktorlar ve tıp öğrencilerinin taşıdıkları afişlerde, "Sağlık merkezlerine yönelik saldırılar devlet terörizmidir, bütün dünya Siyonistlerin bu katliam ve soykırımına karşı sesini yükseltsin." mesajlarına yer verildi.

İsrail ve ABD'nin, çatışmanın ilk günlerinde İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında Gandi Hastanesi kullanılamaz hale gelmişti.

Hastanenin yoğun bakım ünitesi ile ameliyathanesinde de ciddi hasar meydana gelmişti.

AA ekibi, Tahran'ın kuzeyine gerçekleştirilen saldırı sonrası 17 katlı hastanede oluşan hasarı yerinde görüntülemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
