Tahran'daki bir çarşıda yangın çıktı
İran'ın başkenti Tahran'daki Cennet Çarşısı'nda çıkan yangın, bölgedeki itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni ve can kaybı bilgileri henüz netleşmedi.
İran'ın başkenti Tahran'daki Cennetabad bölgesinde bulunan Cennet Çarşısı'nda yangın çıktı.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na konuşan Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, olaya ilişkin bilgi verdi.
Meleki, "Yangın, Niyayesh–Cennetabad kavşağında bulunan bir pazaryerinde meydana geldi. İlk dakikalarda 5 itfaiye istasyonu bölgeye sevk edildi." dedi.