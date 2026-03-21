İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da gece ve sabah saatlerinde meydana gelen patlamalar, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kentin doğusunda iki ardışık patlama gerçekleşti ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği görüldü.
İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.
ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.
Başkent Tahran, gece boyunca ve sabah, saldırıların hedefi oldu.
AA muhabiri, kentin doğusunda art arda iki patlama meydana geldiğini ve patlamaların ardından bölgeden dumanların yükseldiğini bildirdi.
Patlamalar sonrası İran hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı görüldü.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba