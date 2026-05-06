Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde sabah saatlerinde çıkan yangında en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Fars Haber Ajansı'na göre, Şehriyar Kaymakamı Seccad Berenci olaya ilişkin bilgi verdi.

Kaymakam Berenci, Erguvan Alışveriş Merkezi'nde sabah saatlerinde çıkan yangında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Berenci, can kaybının artma ihtimali olduğunu söyledi.

Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu, yangında yaralananların sayısının 26'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.