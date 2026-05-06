Tahran Yakınlarındaki Bir Alışveriş Merkezinde Yangın: En Az 8 Ölü, 36 Yaralı

TAHRAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'ın yaklaşık 30 kilometre batısında bir alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında en az 8 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı.

İran devlet televizyonu IRIB TV'nin bildirdiğine göre yangın, salı günü Andişe kentinde 250'den fazla işyerine ev sahipliği yapan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıktı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı da Andişe İtfaiye Departmanı Başkanı Ali Paydaran'ın, yangının yerel saatle 16.40'ta bildirilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiği yönündeki ifadelerine yer verdi.

Paydaran, yangının binanın cephe kaplamasında kullanılan kompozit malzemeler nedeniyle yayıldığını sözlerine ekledi.

İran Kızılayı'nın, yanlarında arama ve kurtarma köpekleri de bulunan 7 operasyonel kurtarma ekibinin olay yerine sevk edildiği yönündeki açıklamasına yer verilen haberde yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenmediği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua