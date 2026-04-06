İran Medyası: ABD ve İsrail'in Tahran'a Yönelik Saldırısında 6 Çocuk Öldü
ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda en az altı çocuk hayatını kaybetti. Açıklamalara göre, ölen çocukların dördü kız ve hepsi 10 yaşından küçük.
TAHRAN, 6 Nisan (Xinhua) -- ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a dün gece düzenledikleri saldırılarda en az altı çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Tahran Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, dördü kız çocuğu olan çocukların yaşı 10'un altında.
Kaynak: Xinhua